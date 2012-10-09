ПУМБ змінив голову правління

Наглядова рада «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) призначила Сергія Черненка головою правління замість Костянтина Вайсмана. Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку.

«Наглядова рада Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) ухвалила рішення про призначення Сергія Черненка на посаду голови правління. До цього часу С.Черненко обіймав посаду першого заступника голови правління – фінансового директора (CFO). До узгодження кандидатури Сергія Черненка Національним банком України він буде виконувачем обов'язків голови правління», – сказано у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, К.Вайсман, який раніше обіймав посаду голови правління ПУМБ, полишає банк у зв'язку з припиненням дії свого контракту за згодою сторін.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 31,46 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 16,15 млрд грн, зобов'язання – 27,37 млрд грн, статутний капітал – 3,295 млрд грн, власний капітал – до 4,09 млрд грн.

ПУМБ у січні-червні 2012 року одержав чистий прибуток 127,998 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.

ПУМБ у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн. грн.