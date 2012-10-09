11 країн єврозони виступили на підтримку податку на фінансові трансакції

Брюссель. 11 країн-членів зони євро виступили на підтримку податку на фінансові трансакції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві комісара ЄС з питань оподаткування і митного союзу Альгірдаса Шемети, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

“Сьогодні ми одержали чіткий – і це дуже вітається – сигнал, що буде достатньо країн-членів для податку ЄС на фінансові трансакції. Запити – рухатися вперед на базі того, що Комісія запропонувала рік тому”, - мовиться у заяві.

Комісар відзначив, що запропонував цей податок як джерело нових доходів із сектора, який недостатньо оподатковується, а також як засіб для сприяння відповідальнішій торгівлі.

“Податок на фінансові трансакції – це чесне оподаткування, розумне оподаткування, а також сильніший, більш координований підхід до оподаткування фінансового сектора”, - мовиться у заяві А.Шемети.

Комісар відзначив, що вже має 7 відповідних листів від країн-членів: Німеччини, Франції, Бельгії, Австрії, Словенії, Португалії і Греції.

Крім того, найближчим часом відповідні листи пообіцяли надіслати Італія, Іспанія, Естонія і Словаччина.

“Я готовий зробити все можливо, щоб запропонувати проект рішення до засідання Ради міністрів з питань економіки і фінансів ЄС у листопаді, з метою сприяння швидкому прогресу у цій справі”, - відзначив комісар.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Європейська комісія схвалила проект податку на фінансові трансакції.

На думку Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, новий податок повинен стати загальноєвропейським, кошти від якого прямуватимуть на фінансування бюджету ЄС.