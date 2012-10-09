Мінфін підтвердив - перерахування НБУ до держбюджету вже перевищили річну норму

Міністерство фінансів України підтвердило, що перерахування Національного банку України до Державного бюджету за січень-вересень ц.р. становили 12,6 млрд грн, при тому, що діючим законом ця сума на весь 2012 рік встановлена на рівні 11,238 млрд грн.

“Міністерство фінансів розглянуло запит Інформаційного агентства УНІАН про перераховану Нацбанком України за січень-вересень 2012 суму перевищення доходів над витратами до Державного бюджету України і в межах компетенції повідомляє. Станом на 1 жовтня 2012 року до Державного бюджету України надійшло 12,6 млрд грн коштів, що перераховуються Національним банком України згідно із Законом України “Про Національний банк України”, - говориться в повідомленні прес-служби.

Раніше екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник висловлював стурбованість надмірним збільшенням надходжень до держбюджету від Нацбанку, які не передбачені чинним законодавством.

«Все більше і більше насторожує «високопродуктивна робота» такого «збирача податків», як НБУ. Якщо за 9 місяців ц.р. митниця збільшила надходження на 13,2%, податкова служба лише на 3,4%, то НБУ перерахував до бюджету в 2,2 разу більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Нацбанк вже місяць тому міг рапортувати про виконання річного плану доходів», - заявляв В.Пинзеник.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом “Про Національний банк України”, 50% свого прибутку НБУ має спрямовувати до своїх резервів до тих пір, поки їх сума не буде дорівнювати 10% обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацбанку. Інша половина прибутку прямує до держбюджету в наступному за звітним році.

Після формування загальних резервів у зазначеному розмірі, прибуток в повному обсягу підлягає перерахуванню до держбюджету України.

Згідно з консолідованою звітністю Нацбанку, станом на 31 грудня 2011 року його прибуток становив 14,553 млрд грн, зобов'язання - 336,908 млрд грн, загальні резерви — 2,549 млрд грн, резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів — 90,360 млрд грн, резерви переоцінки основних засобів — 4,085 млрд грн.

Згідно із Законом “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, НБУ зобов'язаний перераховувати до держбюджету кошти щокварталу на загальну суму не менш як 11,238 млрд грн (у первинному варіанті бюджету ця сума була на рівні 9,6 млрд грн).

У 2011 році НБУ перерахував до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами в сумі 11,898 млрд грн, у 2010 році загальні перерахування НБУ становили 15,547 млрд грн.