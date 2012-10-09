Кабмін не готовий запроваджувати 3%-й пенсійний збір з безготівкових валютних операцій – Тігіпко

Кабінет Міністрів України поки що не готовий підтримати ініціативу Державної податкової служби про запровадження 3-відсоткового збору до Пенсійного фонду з іноземної валюти стосовно безготівкової валюти в рамках торговельного обороту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Свого часу ми скасували збір під час купівлі валюти, і цей крок був правильним. Сьогодні необхідно думати про подальші стимулювальні заходи і рішення. Поки що введення (3%-го збору – УНІАН) не планується. Кабмін таке рішення не розглядав», - наголосив С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, у вересні заступник голови Держподатслужби Андрій Ігнатов назвав введення в Україні 3%-го пенсійного збору з безготівкових валютних операцій у числі нових податкових ініціатив, які проходять громадське обговорення.

Збір з безготівкових валютних операцій в Україні був введений у 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, в 2007 р. - до 1%, в 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%.

Нагадаємо, в січні 2011 року Верховна Рада України прийняла закон про скасування пенсійного збору з іноземної валюти.