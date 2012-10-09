Інфляція у Білорусі з початку року становить 16,1%

Мінськ. У Білорусі зростання споживчих цін у вересні становило 1,3%, з початку року – 16,1%.

Про це УНІАН повідомили у Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, продовольчі товари подорожчали за місяць на 1,3%, за січень-вересень – на 18,1%, непродовольчі – відповідно на 0,6% і 8,4%, тарифи на платні послуги населенню – на 2,7% і 26,1%.

«Серед продовольчих товарів найбільшою мірою подорожчали алкогольні напої – на 49,7%, хліб і хлібобулочні вироби – на 30,1%, картопля – на 25,1%, пшенична мука – на 20,3%, тваринні жири – на 19,2%», - відзначили у Білстаті.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі інфляція в серпні 2012 року становила 2,3%, в січні-серпні – 14,6%.

Довідка УНІАН. За підсумками року білоруський уряд розраховує втримати інфляцію у межах 19-22%.