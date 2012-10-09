Індекс за депозитами фізосіб у вівторок знизився і за гривневими, і за доларовими вкладами

У вівторок, 9 жовтня, ставки за депозитами фізичних осіб, за валютними і гривневими, знизилися у всіх видах строковості.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Ставки за депозитами в національній валюті на термін три місяці знизилася на 0,46% - до 17,78%; на шість місяців — на 0,32%, до 18,86%, на дев'ять місяців — на 0,23%, до 18,51%, на 12 місяців — на 0,27%, до 19,14%.

Ставки за депозитами в доларах також знизилися: на три місяці — до 5,63%, на шість місяців — до 6,97%, на дев'ять місяців — до 7,57%, на дванадцять місяців – до 8,14%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на строки 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США та євро.