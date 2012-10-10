Сербія включила російський рубль в список валют

Сербія використовуватиме російський рубль на валютному ринку найближчим часом, говориться у повідомленні Національного банку країни.

«Включення російського рубля в список валют, що торгуються на ринку Республіки Сербія, дозволить здійснювати фінансові операції в цій валюті, що посприяє подальшому зміцненню співробітництва між двома країнами в реальному та фінансовому секторах», - йдеться у документі.

Таким чином, сербський Нацбанк «визнає факт великої участі Російської Федерації у зовнішньому товарообороті Сербії, особливих відносин в безмитній торгівлі між двома країнами, а також наявності значних інвестицій великих російських компаній в Сербії».

Торгувати рублями зможуть банки та інші власники ліцензій на купівлю та продаж валюти.

Рішення набуде чинності на восьмий день після публікації в національному друкованому виданні «Службовий вісник». Дата цієї публікації не уточнюється, передає РІА «Новости».

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