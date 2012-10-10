Держборг Греції в 2013 році перевищить 180% ВВП - МВФ

Обсяг держборгу Греції в 2013 році досягне 181,8% ВВП (критичний рівень - 60% ВВП - УНІАН), що ставить завдання переглянути нинішні плани щодо фінансового оздоровлення країни. Про це заявив 9 жовтня на прес-конференції представник Міжнародного валютного фонду.

Ця організація підвищила на 21 пункт зроблений в квітні прогноз з приводу розмірів суверенного боргу Греції в майбутньому році. Тим самим МВФ визнав, що країна продовжує нарощувати випуск своїх державних облігацій.

"Ми переглядаємо план фінансового оздоровлення, проте вказувати на його нові напрямки поки зарано", - сказав представник фонду.

МВФ у квітні поточного року виробив план скорочення до 2020 року розмірів державного боргу Греції до 120% національного ВВП, однак його здійснення явно йде з великими труднощами, передає ІТАР-ТАРС.