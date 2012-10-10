Вищі чини Китаю відмовилися від участі в щорічній сесії МВФ. До Токіо приїдуть їхні заступники

Міністр фінансів Китаю і голова Центробанку КНР відмовилися від поїздки до Японії на щорічну сесію Світового банку та Міжнародного валютного фонду, що проходить з 9 по 14 жовтня, повідомляє France-Presse.

Представники МВФ заявили в середу, 10 жовтня, що китайська сторона два дні тому повідомила їх про те, що голова Народного банку (Центробанку) Чжоу Сяочуань не буде присутній на сесії Фонду в Японії і не виступить з лекцією, як планувалося. Замість Чжоу Сяочуань в Токіо приїде його заступник. Від поїздки в Японію, як стало відомо, відмовився і міністр фінансів КНР Cе Сюйжень. У Токіо також відправиться його заступник. Раніше про відмову від візиту на сесію МВФ в Японії оголосили і представники керівництва чотирьох найбільших китайських держбанків.

Представник японського уряду висловив "глибоке співчуття" у зв'язку з рішенням голови ЦБ Китаю та міністра фінансів КНР відмовитися від участі в сесії МВФ.

Офіційно причини відмови китайських держчиновників і банкірів від поїздки в Токіо не пояснюються. Неофіційні джерела стверджують, що таке рішення прийнято через погіршення відносин між Японією і Китаєм на тлі територіальної суперечки навколо островів Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао).

Конфлікт навколо безлюдного острівного архіпелагу в Східно-Китайському морі загострився в серпні 2012 року, коли Японія оголосила про намір викупити у приватних власників три з п'яти спірних островів. У Китаї пройшли масові антияпонські протести, що супроводжувалися погромами, після чого корпорації з Японії, що ведуть бізнес на китайській території, були змушені призупинити свою роботу, передає Lenta.ru.