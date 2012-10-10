Проблеми Іспанії та Греції провокує подальше ослаблення пари EUR/USD - експерт

Невирішені проблеми Іспанії та Греції все ще мають ризик для стабільності фінансових ринків, що провокує подальше ослаблення пари EUR/USD в район позначки 1,28, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, попри слабкі дані щодо торгового балансу і промвиробництва, парі GBP/USD вдалося ослабнути лише на 30 пунктів протягом торговельної доби. Несподівано оптимістичний прогноз щодо ВВП NIESR зробив свою справу на тлі сумних картин, змальованих МВФ. Можливо, це нагадування про те, що Великобританія може в 3 кварталі вийти на позитивну територію в темпах зростання, що буде утримувати пару вище підтримки 1,60.

USD/JPY може і зовсім застигнути в рамках 20 пунктів, враховуючи відсутність ключових релізів з США, а також орієнтацію ринків на більш безпечні активи. Цікавої динаміки з боку пари очікувати не варто. Єдиний більш-менш значущий каталізатор вийде лише пізно ввечері 10 жовтня. Тим не менше, якщо звіт Beige Book намалює триваюче ослаблення американської економіки, не виключено руху пари нижче позначки 78,00 з первинною метою 77,70.