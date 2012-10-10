Торги на міжбанку середи відкрилися зростанням котирувань
10:42, 10 жовтня 2012Фінанси
3
У середу, 10 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зростанням котирувань - 8,1330/8,1390 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2607/11, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,4605/10,4710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2866/68 (вівторок - 1,2976/78).
У вівторок, 9 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter