Торги на міжбанку середи відкрилися зростанням котирувань

У середу, 10 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зростанням котирувань - 8,1330/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2607/11, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,4605/10,4710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2866/68 (вівторок - 1,2976/78).

У вівторок, 9 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.