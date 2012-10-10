ДПСУ реорганізовала три інспекції з роботи з великими платниками податків у сервісні центри

Державна податкова служба України (ДПСУ) реорганізувала три спеціалізовані інспекції по роботі з великими платниками податків у Сімферополі, Миколаєві та Кривому Розі в сервісні центри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відповідний наказ про реорганізацію мережі податкових установ підписав голова ДПСУ Олександр Клименко.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в системі органів податкової служби для обслуговування великого бізнесу працює Центральний офіс з обслуговування великих платників податків, якому підпорядковуються 10 територіальних спеціалізованих інспекцій. З наступного року кількість регіональних «branch offices» скоротиться до 7 на користь розширення сервісної інфраструктури.

Платники, які раніше обслуговувалися в Кривому Розі, будуть переведені на облік в Дніпропетровськ, бізнесмени Миколаєва - в Одесу. Податківці вважають, що при наявності широкого спектру технологій дистанційного обслуговування це не створить проблем для платників податків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби України, великі платники податків у січні-серпні 2012 року сплатили до бюджету 90 млрд грн податків, що становить 67% всіх податкових надходжень всіх категорій платників.