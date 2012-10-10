Азаров: за 2,5 роки роботи уряду ціни збільшилися лише на 10%

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає заяви політичних опонентів про можливий обвал курсу гривні спробою розхитати стабільність у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету Міністрів.

"Учора, коли я перебував з робочою поїздкою в Одеській області, вже вкотре мене запитали, що буде після виборів із цінами, тарифами, курсом гривні і т.д. Такі питання лунають все частіше і частіше. Зрозуміло, що такий ажіотаж розпалюється свідомо безвідповідальними політиками, яким під час передвиборчої кампанії нічого сказати людям, а також явно заангажованими експертами, так званими експертами. Вони навмисно дезінформують наших громадян, лякають, що після виборів в Україні наступить такий собі міні-апокаліпсис. Що, мовляв, гривня ось-ось обвалиться, що ціни на продукти харчування не просто виростуть, а «злетять», що з наступного місяця підвищаться тарифи на комунальні послуги і т.д.", - сказав М.Азаров.

На його думку, такі заяви є спробою «розхитати з таким трудом досягнуту завдяки зусиллям Президента, уряду та більшості у Верховній Раді стабільність в країні».

"Ми не дозволимо вводити в оману наших громадян. Ми, як відповідальна влада, не проводимо політику за принципом до виборів і після виборів. Наша стратегія за 2,5 роки вивірена, і ми її реалізуємо відповідально і цілеспрямовано. Стосовно цінової стабільності – ситуація повністю контрольована", - стверджує глава уряду.

За його словами, за 2,5 роки роботи уряду індекс споживчих цін збільшився тільки на 10%, що вдвічі менше, ніж за один тільки 2008 рік, коли інфляція склала 22,3%.

"Тепер щодо вартості житлово-комунальних послуг. Також відповідально заявляю: жодного підвищення після виборів на ці послуги не буде. Нагадаю, що ціни на газ для населення залишалися незмінними протягом останніх 25 місяців, а тарифи на електроенергію – 17 місяців. Збільшення відбувалися виключно категоріям громадян з високими доходами, які споживають значні обсяги електроенергії і газу", - зазначив М.Азаров.

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