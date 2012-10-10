Негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку склало 1,511 млрд дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку (НБУ) на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол. (у серпні сальдо було позитивним - 436 млн дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 1,2 млрд євро і 200 млн фунтів стерлінгів.

Регулятор поповнював резерви за рахунок купівлі 150 млн дол. США, 50 млн фунтів стерлінгів 96,5 млн австралійських доларів.

При цьому середньозважений курс купівлі Нацбанком фунтів стерлінгів був вищим за курс продажу. Так, валюту Великобританії НБУ купував за середньозваженим курсом 12,9616 грн за 1 фунт стерлінгів, а продавав з 12,7033 грн за 1 фунт.

За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 611,6 млрд дол. і 1 жовтня 2012 року становитиме 21,126 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН,золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).