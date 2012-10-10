Українці б'ють рекорди по скупці валюти

Негативне сальдо купівлі-продажу наявної валюти населенням у вересні, у порівнянні з серпнем т.р., збільшилося в 2,5 разу - до 1,802 млрд дол., що є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найбільших після року введення «паспортизациї» валютообмінних операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,108 млрд дол., продали - на 2,910 млрд дол.

Негативне сальдо на наявному ринку в січні т.р. було на рівні 556,5 млн дол., в лютому - 372,7 млн дол., березні - 544,1 млн дол., квітні - 209 млн дол., травні - 526,8 млн дол., червні - 740,6 млн дол., липні - 810,4 млн дол., серпні - 722,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).