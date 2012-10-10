Акімова: Україна розраховує на продовження програми співпраці з МВФ в 2013 році

Україна розраховує на те, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, термін дії якої закінчується в грудні 2012 року, буде продовжена на 2013 рік.

Про це в коментарі УНІАН сказала перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Відповідаючи на запитання, чи плануємо ми продовжити дію програми на наступний року, І.Акімова сказала: «Ми сподіваємося на це».

При цьому вона повідомила, що вже в середу, 10 жовтня, українська делегація має намір відбути в Японію для проведення переговорів з керівництвом МВФ з питання продовження термінів дії програми.

Як уточнили УНІАН у Міністерстві фінансів, зокрема, серед членів делегації будуть міністр фінансів Юрій Колобов та голова Нацбанку Сергій Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку в 2010 році Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 році був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою були заморожені через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у вересні заявляв, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.

4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги Міжнародного валютного фонду про приведення тарифів на газ для населення до економічно обгрунтованих. При цьому він додав, що поки що не ясний спосіб і терміни реалізації даних намірів.