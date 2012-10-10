Купівля готівкової валюти населенням у вересні оновила річний максимум

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у вересні, порівняно з серпнем п.р., збільшилося у 2,5 разу - до 1,802 млрд дол., що є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найбільших після року введення «паспортизації» валютообмінних операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,108 млрд дол., продали — на 2,910 млрд дол., і таким чином, сальдо становило 1,802 млрд дол.

Для порівняння, негативне сальдо на готівковому ринку у серпні п.р. становило 722,8 млн дол., у липні — 810,4 млн дол., червні - 740,6 млн дол., травні — 526,8 млн дол., у квітні — 209 млн дол., у березні — 544,1 млн дол., у лютому - 372,7 млн дол., у січні - 556,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).