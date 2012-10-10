В Україні грошова маса зросла на 0,5%, монетарна база скоротилася на 0,7%

В Україні грошова маса у вересні зросла на 0,5% (з початку року – на 6,3%) – до 729 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася на 3,3%) – до 247,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,9% (з початку року – на 7,7%) – до 526,6 млрд грн. Зокрема, депозити фізичних осіб збільшилися на 0,7% (з початку року – на 13,5%) – до 348,9 млрд грн. Депозити юридичних осіб виросли на 1,5% (з початку року скоротилися на 2,2%) – до 177,7 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,8% (з початку року – на 1,2%) – до 803 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,5% (з початку року збільшився на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець минулого місяця становив 22,8 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив майже 20 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,4 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець вересня становив 2,3 млрд грн.

Минулого місяця обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 7,4 млрд грн (з початку року – 54,7 млрд грн), мобілізаційних операцій – 26 млн. грн (з початку року – 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.