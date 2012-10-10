Мінфін планує реалізувати першу серію казначейських зобов'язань протягом двох місяців

Міністерство фінансів України очікує, що першу серію казначейських зобов'язань на 100 млн дол. буде реалізовано протягом двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів Юрій Колобов.

«Судячи з ситуації, яка існує на ринку, я думаю, що ми зможемо реалізувати першу серію досить швидко, протягом двох місяців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Уряд планує випустити дві серії казначейських зобов'язань, які будуть призначатися винятково для населення.

Обсяг першої серії становитиме 100 млн дол.

Передбачається, що друга серія казначейських зобов'язань буде випущена тільки після вдалого розміщення першої серії.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№ 836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б строком на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

Первинне розміщення буде проводитися через "Ощадбанк". Крім того, банк буде проводити двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на купівлю.

Нагадаємо, що на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, ухваливши відповідний Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно з якими інвестиційний дохід за КЗ звільняється від оподаткування.