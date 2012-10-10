Колобов розповів про корекцію макропоказників 2013 року

Прогнозні макропоказники на 2013 рік буде скориговано з урахуванням зміни прогнозних макропоказників 2012 року, які будуть відомі за підсумком результатів економічного розвитку за 3 квартал поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив Міністр фінансів України Юрій Колобов.

«У нас прийняті макропоказники (на 2012 рік – УНІАН), які були пораховані ще з початку роки. На жаль їх ще не переглядало Міністерство економіки і не подавало на розгляд Кабінету Міністрів. Наразі ухвалено рішення, що за підсумками трьох кварталів, ми переглядаємо макроекономічні показники, які маємо за результатами трьох кварталів. Природно ці показники ми закладатимемо в бюджет 20113 року», - сказав Ю.Колобов.

При цьому він відзначив, що процес перегляду макропоказників займе 2-3 тижні.

Відтак, відзначив міністр, проект держбюджету на 2013 рік готуватиметься для розгляду в Кабінеті Міністрів і передачі у Верховну Раду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня Голова Верховної Ради В.Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення дохідної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за цих два робочих дні, що залишилися.