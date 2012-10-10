Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,1340/8,1390 грн/дол.

У середу, 10 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1330/8,1390, до 12:00 ціни знизилися – 8,1310/8,1350. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1340/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2607/0,2611, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2609/0,2613. До закриття торгів ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль трохи скоректувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31,1325 (+0.0026).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2840/1,2880. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4605/10,4710, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,4575/10,4670. До закриття торгів цінові показники за EUR/UAH зросли до 10,4690/10,4795.