Розмір Фонду гарантування вкладів зріс до 6,194 млрд грн

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в III кварталі 2012 року зріс на 9%, або на 513,5 млн. грн, – до 6,194 млрд грн, сказано у повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, учасниками Фонду станом на 1 жовтня були 173 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

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