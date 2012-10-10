Активи українських банків у вересні зросли до 1,121 трлн грн

Активи українських банків у вересні 2012 р. зросли на 1,5%, з початку ц.р. - на 5,9%, до 1,121 трлн грн.

Про це мовиться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця зросли на 1,3%, в січні-вересні - на 4,3%, до 1,213 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 65%, вкладення у цінні папери - 8,2%, кореспондентські рахунки в інших банках — 6,1%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,6%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,4%, доходи, нараховані до отримання, - 4,4%, дебіторська заборгованість — 6%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 1,6% - до 953,9 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 349,1 млрд грн, або 36,6%, кошти суб'єктів господарювання — 181,1 млрд грн, або 19%, міжбанківські кредити і депозити — 144,8 млрд грн, або 15,2%.

Капітал банків у вересні зріс на 1% - до 167,2 млрд грн і становив 14,9% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 0,5% і на 1 жовтня ц.р. становив 173,3 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.