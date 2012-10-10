Мінфін не планує вихід на зовнішні ринки і віддає перевагу ОВДП

Міністерство фінансів України до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила директор Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук.

«У нас залишилося не так багато до кінця року взяти – близько 7 млрд грн. Випускатимемо довгострокові ОВДП на 5-7 років», - сказала вона.

При цьому Г.Пахачук відзначила, що, можливо, наприкінці року буде проведено аукціон з розміщення внутрішніх урядових облігацій, номінованих у валюті, для забезпечення залишків на початок січня наступного року.

Вона відзначила, що на даний момент у першому місяці 2013 року витрати з держборгу мають становити близько 7 млрд грн.

Кажучи про обслуговування держборгу поточного року, директор департаменту назвала некритичною суму перерозподілу в 1 млрд грн, на яку Кабінет міністрів скоротив витрати з обслуговування держборгу і перенаправив їх на виплату зарплат бюджетникам.

«За наслідками 2012 року є не те, щоб економія, але є резерви, особливо покриття щодо боргу, і тому ця сума в 1 млрд грн не є конфліктною і такою, яку я б не погодила на перерозподіл», - сказала Г.Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, на 27 вересня п.р. обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 189,911 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 92,912 млрд грн, у власності банків — 76,677 млрд грн, нерезидентів — 4,191 млрд грн.

У жовтні Мінфін планує провести тільки два аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) - 16 і 23 жовтня. Інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Крім того, 10 жовтня розпочалася реалізація через «Ощадбанк» першої серії казначейських зобов'язань на 100 млн дол. США. Мінфін очікує, що її буде завершено протягом двох місяців.

Раніше Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№ 836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б терміном на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу по кожному купону становить 23 долари США.

Первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на купівлю.