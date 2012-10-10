Янукович вніс у Раду законопроект щодо поправок до Угоди МВФ
Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про прийняття поправок до статей Угоди Міжнародного валютного фонду».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що законопроект внесено до парламенту відповідно до статті 93 Конституції України та статті 13 Закону «Про міжнародні договори України».
Метою законопроекту є ратифікація Верховною Радою України поправок до статей Угоди МВФ щодо перегляду квот держав-членів і реформи Виконавчої ради, які були схвалені Резолюцією Ради керуючих МВФ №66-2 від 15 грудня 2010 року. Таким чином, будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності в Україні зазначених Поправок, пояснили в прес-службі.
«Цим кроком Україна ще раз підтверджує, що вона є надійним партнером, виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання і налаштована на подальшу ефективну та взаємовигідну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Резолюцією Ради керуючих МВФ від 15 грудня 2010 року, зокрема, передбачено збільшення загального капіталу (квотних ресурсів) МВФ удвічі і одночасний перерозподіл квот членів МВФ на користь групи країн, що розвиваються, і країн з ринками, що формуються, а також деяких розвинених країн.