Білорусь прийняла бездефіцитний бюджет на 2013 рік

Мінськ. Рада Республіки Національних зборів Білорусі (верхня палата білоруського парламенту – УНІАН) схвалила проект закону про республіканський бюджет на 2013 рік, повідомляє власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець, представляючи законопроект, відзначив, що республіканський бюджет затверджується бездефіцитним.

«Обсяги його прибуткової і витратної частин становитимуть 121,72 трлн білоруських рублів, що на 26% більше очікуваного виконання даних показників у 2012 році», - сказав А.Харковець.

Палата представників Національних зборів Білорусі (нижня палата парламенту – УНІАН) прийняла законопроект у другому читанні 8 жовтня.

Розробники законопроекту відзначають, що бюджетна політика Білорусі 2013 року ґрунтується на прогнозних параметрах економічного розвитку країни, орієнтована на забезпечення динамічного процесу модернізації вітчизняних виробництв, гарантованого виконання фінансових зобов'язань бюджету перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами при збереженні макрофінансової збалансованості, якості бюджетних послуг, соціального захисту певних категорій громадян і фінансової безпеки держави.

Довідка УНІАН. Республіканський бюджет Білорусі на 2012 рік було прийнято Палатою представників 19 грудня 2011 року і схвалено Радою Республіки 20 грудня 2011 року. На 2012 рік формування республіканського бюджету було проведене також на бездефіцитній основі у розмірі 92 771 972 225 тис. білоруських рублів.

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