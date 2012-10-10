«Оранта» виплатила 6 млн. рублів за фактом загибелі космічного апарату «Фобос-Грунт»

Страхова компанія «Оранта» своєчасно і в повному обсязі виконала свої зобов'язання щодо виплати частки страхового відшкодування за загиблий космічний апарат «Фобос-Грунт» за договором факультативного перестрахування, укладеним у листопаді 2011 року за посередництвом ТОВ «Страховий брокер «Аероспейс Іншуренс Брокер». Про це сказано у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, космічний апарат «Фобос-Грунт» 9 листопада 2011 року був виведений на опорну орбіту для його подальшого переведення на відлітну траєкторію польоту до Марса, проте заплановані ввімкнення двигуна маршевої установки космічного апарату не були виконані. Причиною нештатної ситуації стала дія важких заряджених частинок космічного простору, що призвела до збою в роботі апаратури космічного апарату. Подальші спроби вивести космічний апарат на відлітну орбіту до Марса виявилися безуспішними – він зійшов з опорної орбіти і 15 січня 2012 року повністю зруйнувався. Залишки апарату впали в Атлантичний океан.

Після визнання події страховою і виконання всіх належних процедур згідно з законодавством України для виплати відшкодування нерезидентові СК «Оранта» 14 вересня 2012 року виплатила свою частину страхового відшкодування за загибель космічного апарата – 6 мільйонів рублів. Страхова сума за договором становила 1,2 млрд руб.

У повідомленні вказується, що постійним учасником програми страхування космічних ризиків, які пропонуються страховим брокером «Аероспейс», СК «Оранта» стала з середини 2010 р., виступаючи в ролі перестрахувальника і приймаючи на себе зобов'язання за договорами перестрахування, передавальною стороною в яких виступають нерезиденти.

«На сьогодні ми беремо участь у перестрахуванні і несемо зобов'язання за 11 космічними об'єктами, серед яких АМОС, РАСАТ, КазСат, Телком та інші. Загальний обсяг страхової премії, що надійшла за ними, за часткою компанії перевищує 2 млн грн», - повідомили в СК «Оранта».

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована в 1921 році. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах». Статутний капітал компанії на кінець 2011 року - 775,125 млн. грн.

Регіональна мережа компанії налічує майже 800 структурних підрозділів в обласних центрах, містах і районах України. Агентська мережа перевищує 7 тис. страхових агентів.

Чистий прибуток СК «Оранта» в 2011 році становив 466 тис. грн проти 8,57 млн. грн у 2010 році.