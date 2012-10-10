НБУ у вересні поповнив свій портфель ОВДП на 0,4 млрд грн

Національний банк України (НБУ) у вересні збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,4 млрд грн (з початку року - на 14,2 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку упродовж поточного року не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування у вересні НБУ операції не проводив, а з початку 2012 року їх обсяг з купівлі становив 2,3 млрд грн, з продажу - 1,9 млрд грн.

У вересні за результатами первинних аукціонів з продажу ОВДП до державного бюджету України надійшло 1,35 млрд грн (з початку року надходження становили 25,95 млрд грн). ОВДП, номінованих у доларах США і євро, Мінфін у вересні не розміщував, а з початку року надходження від таких паперів становили, відповідно, 2,4 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Крім того, у вересні Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу "Укргідроенерго" на суму 1 млрд грн з дохідністю 9,95% річних.

Також у 2012 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на загальну суму 6 млрд грн з дохідністю 9,45-9,95% річних.

Платежі з погашення і виплати доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 38,4 млрд грн, зокрема основний борг - 25,8 млрд грн, виплата доходу - 12,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня директор Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила, що Мінфін до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень, і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

«У нас залишилося не так багато до кінця року взяти – близько 7 млрд грн. Випускатимемо довгострокові ОВДП на 5-7 років», - сказала вона.