Парламент Білорусі схвалив зниження ставки податку для «спрощенців»

Мінськ. Рада Республіки Національних зборів Білорусі (верхня палата парламенту) схвалила проект закону про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу, прийнятого Палатою представників Національних зборів (нижньою палатою) в другому читанні 8 жовтня, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Поправками передбачається зниження розміру ставок податку для суб'єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, з 7% до 5% без сплати ПДВ і з 5% до 3% зі сплатою ПДВ, зі збільшенням критеріїв чисельності працівників до 50 чоловік і індексацією межі виручки до 8,2 млрд рублів», - повідомив голова комісії з економіки, бюджету і фінансів Ради Республіки Вадим Попов, представляючи законопроект. Також передбачається введення обов'язку платників сплачувати податок на прибуток з 1 січня 2013 року за методом нарахування; скасування пільг із ПДВ щодо послуг зв'язку, що надаються фізичним особам; введення системи повернення іноземним громадянам податку на додану вартість Tax Free та ін.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі з 2013 року мають намір підвищити ставку податку на прибуток з 18% до 28% за рахунок зміни методики розрахунку відрахувань до інноваційних фондів і обкладення цим додатковим податком усіх суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності і відомчої підлеглості.