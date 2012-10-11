S&P знизило рейтинг Іспанії відразу на два щаблі. Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Іспанії відразу на два щаблі - до "BBB-" з "BBB", короткостроковий - на один щабель, до "A-3" з "A-2", йдеться в повідомленні агентства .

Прогноз за довгостроковим рейтингом - негативний, що означає ймовірність подальшого зниження.

Рішення про зниження рейтингів експерти агентства ухвалили, враховуючи зростаючі політичні та економічні ризики і, як наслідок, ймовірне посилення проблем з управлінням держборгом.

Зокрема, занурення економіки країни в глибшу рецесію може призвести до зростання соціальної напруженості і розбіжностей між центральним та регіональними органами влади, зазначає агентство.

Іспанія 25 червня поточного року офіційно запросила в ЄС підтримку для рекапіталізації банківського сектору в єврозони, її загальний обсяг становитиме до 100 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів Іспанії представив новий бюджетний план, згідно з яким країна заощадить 50 млрд дол Незважаючи на необхідність бюджетних урізань, в бюджеті передбачено підвищення пенсій.