Білоруси масово скуповують валюту: за півтора місяця – близько 1 млрд дол.

У Білорусі ажіотажний попит на валюту триває з кінця серпня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявила журналістам голова Національного банку Білорусі Надія Єрмакова.

«За півтора місяця населення і юрособи скупили близько 1 млрд дол. З кінця серпня досьогодні на біржу було спрямовано більш як 8 трлн білоруських рублів для купівлі валюти», - сказала Н.Єрмакова.

Підвищений попит білорусів на валюту голова Нацбанку пояснює тим, що компанії достроково погашають валютні кредити, підприємства не продають валюту, крім обов'язкового продажу, а населення переводить рублеві депозити у валютні.

Водночас Н.Єрмакова вважає, що курс долара у Білорусі до кінця 2012 року не дійде до 9 тис. рублів.

«Курс, звичайно, плавати буде, але ми не прораховуємо, що він може різко почати рости. Я думаю, що до кінця року до 9 тис. рублів за долар не дійде», - сказала голова Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. Курс долара, закладений у бюджет 2013 року, становить 8950 білоруських рублів. В уряді впевнені, що різких коливань курсу долара в Білорусі з урахуванням політики уряду і Нацбанку в 2013 році бути не повинно.

Розмови про девальвацію білоруського рубля не припиняються впродовж усього року. Тим часом курс долара до білоруського рубля досяг свого максимуму цього року – 8630 рублів, тим самим додавши від мінімумів березня близько 7%.

Білорусь за останні три роки мала можливість випробувати два девальваційні сценарії. На початку січня 2009 року білоруський рубль подешевшав на 20%, це супроводжувалося ажіотажним попитом населення на товари і скуповуванням побутової техніки, аби врятувати свої рублеві заощадження. Девальвація також спровокувала перетікання рублевих заощаджень у валютні. Відтік рублевих депозитів фізосіб становив 1,8 трлн рублів з 1 грудня 2008 року до 1 березня 2009 року. Водночас валютні депозити за аналогічний період зросли майже на 1 млрд дол. – з 2,09 млрд дол. до 2,92 млрд дол.

Сценарій валютної кризи 2011 року важко назвати поступовою девальвацією. Небажання влади визнати очевидне – що білоруський рубль переоцінений і потребує ослаблення – призвело до майже цілковитого зникнення валюти, появи ситуації множинності курсів і вимушеної девальвації білоруського рубля у декілька етапів: перший відбувся 24 травня, коли офіційний курс піднявся з 3155 до 4930 рублів за дол.; другий етап включав плавну девальвацію з 4930 до 5700 рублів за дол. і тривав з 24 травня до 20 жовтня; і нарешті на третьому етапі, 21 жовтня, рубль було девальвовано відразу з 5712 до 8680 рублів за дол.