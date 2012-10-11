Клименко позитивно оцінив співпрацю ДПСУ з Верховною Радою

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко позитивно оцінив співпрацю його відомства з Верховною Радою у сфері вдосконалення системи оподаткування.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Рада».

«Наша співпраця дуже конструктивна, ми багато дискутуємо про питання оподаткування... Наш діалог постійний, професійний, ми його проводимо в рамках профільного комітету... Цей діалог дійсно конструктивний», - відзначив голова ДПСУ.

За його словами, на сьогодні в податковій сфері намітилася позитивна тенденція щодо зростання кількості малих підприємців. «Ми бачимо більш ніж на 21% зростання підприємців, які для себе обрали спрощену систему... Майже 250 тис. осіб додалося з початку року», - сказав О.Клименко. При цьому він відзначив, що межі доходів другої і третьої груп «спрощенців» поки що не змінюватимуться.

Крім того, він нагадав, що на сьогодні в парламенті перебуває новий законопроект, розроблений ДПСУ, щодо внесення змін до Податкового кодексу. Зокрема, цей документ передбачає зміни у сфері сплати акцизного податку: «Ми змінюємо порядок сплати акцизу, ми скорочуємо адвалорні ставки... Ми впроваджуємо відповідальність за продаж фальсифікованої продукції».

За словами О.Клименко, авансовий збір акцизного податку сьогодні є виправданим.

«Щоб привести ринок у відповідність і попередити тіньові схеми, ми впроваджуємо авансову сплату податку. Але це не є якимсь навантаженням на виробників тютюнових виробів... Це не призведе до їхніх втрат», - вважає голова Держподатслужби.

Також він повідомив, що ДПСУ бачить найбільші резерви для наповнення держбюджету на ринку цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу, а також до законодавчих актів щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів (реєстр. №11284 і №11285 від 2 жовтня 2012 року).

Згідно із законопроектом №11284, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу, вводяться зміни в систему спрощеного оподаткування: скасовується обмеження щодо кількості найнятих робітників для 5-ї та 6-ї груп платників єдиного податку; знижується ставка єдиного податку для 5-ї та 6-ї груп з 7% і 10% до 5% і 7%, відповідно; вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Законопроектом №11285 пропонується внести зміни до системи оподаткування операцій з цінними паперами і деривативами, крім операцій з корпоративними правами, що має привести до зменшення обсягу незаконних операцій з цінними паперами на ринку.

Ставки податку за операціями відчуження цінних паперів і операцій з деривативами пропонується встановити такі: 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку і від операцій з деривативами, 0,1% від суми продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають в біржовому реєстрі, 3% від суми продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не перебувають в біржовому реєстрі, і 5 неоподатковуваних доходів громадян (85 грн) за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Документ передбачає введення штрафу у разі виявлення фальсифікату підакцизної продукції у суб'єкта господарювання у розмірі 200% від вартості товару, але не менш ніж 10 мінімальних заробітних плат (на сьогоднішній день це 11,18 тис. грн).