Торги доларом на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 11 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням підвищення котирувань – 8,1340/8,1400 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2611/15, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4555/10,4645. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2854/56 (середа - 1,2866/68). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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