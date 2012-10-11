Торги доларом на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань
11:32, 11 жовтня 2012Фінанси
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У четвер, 11 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням підвищення котирувань – 8,1340/8,1400 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2611/15, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4555/10,4645.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2854/56 (середа - 1,2866/68).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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