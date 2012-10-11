Надходження податку на прибуток у січні-вересні зросли до 39,2 млрд грн - ДПСУ

Надходження податку на прибуток до загального фонду державного бюджету за підсумками січня-вересня 2012 року становили 39,2 млрд грн, що на 0,9%, або на 350 млн грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням ДПСУ, план надходжень Міністерства фінансів за звітний період перевиконано на 12%, до бюджету додатково надійшло 4,2 млрд грн.

У відомстві зазначають, що надходження податку збільшуються, незважаючи на зменшення з 1 січня ц.р. ставки податку на прибуток із 23% до 21%.

Серед лідерів зі сплати податку на прибуток - підприємства, що виготовляють вироби з деревини. За 9 місяців ц.р. підприємства даного сегменту сплатили 198,5 млн грн податку на прибуток проти 65,9 млн грн роком раніше. Порівняно з січнем-вереснем 2011 року вони збільшили відрахування на 201,4%, або на 132,6 млн грн.

Фіксується зростання прибутку в будівельних підприємств. Так, за звітний період вони перерахували до бюджету 947,6 млн грн податку на прибуток, що на 27,2%, або на 202,5 млн грн, перевищило минулорічні надходження (у січні-вересні 2011 року - 745,2 млн грн).

Легка промисловість сплатила понад 2,5 млрд грн податку на прибуток, що на 17,2%, або на 374,5 млн грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року (2,2 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд гривень, що на 17,5 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У повному обсязі податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, що стягується до бюджету, тощо.