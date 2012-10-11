Долар досяг дна, а зростання євро буде обмежене - експерт

Пара EUR/USD повернулася до рівнів, які спостерігаються до реалізації QE3, - саме це пояснює консолідацію після різкого падіння минулого тижня, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, дно USD вже досягнуте, тому зростання європейських валют, навіть у разі позитивних звісток, буде обмежене на деякий час.

Імовірна подальша консолідація GBP/USD поблизу позначки 1,60.

Пара USD/JPY може застигнути в рамках 20 пунктів, враховуючи відсутність ключових релізів з США, а також орієнтацію ринків на більш безпечні активи.

Незважаючи на велику кількість релізів з Японії, у четвер, 1 жовтня, більше уваги буде приділятися американським показникам.