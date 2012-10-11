НБУ визначив форми своєї участі на міжбанку в четвертому кварталі

Національний банк України своєю постановою від 4 жовтня 2012 року №402 визначив, у яких формах він буде присутній на міжбанківському валютному ринку в IV кварталі 2012 року.

Постановою передбачено здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні - «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення адресних інтервенцій і в разі виникнення термінової необхідності загальнодержавного значення.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку у вересні становило 1,511 млрд дол. Золотовалютні резерви Нацбанку у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол. За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).