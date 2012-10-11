Закриття міжбанку: долар - 8,13/8,13 грн, євро - 10,51/10,52 грн

У четвер, 11 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1340/8,1400, до 12:00 звузився спред 8,1350/8,1395. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1340/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/15, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2612/16. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2613/17. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0700 (-0.0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2854/56, а до 15:00 зросли до 1,2924/26. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4555/10,4645, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4750/10,4850. До закриття торгів цінові показники за EUR/UAH досягли таких значень - 10,5110/10,5215.