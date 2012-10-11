Балога заявляє, що Держказначейство заблокувало рахунки Закарпатської області

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який перебуває у відпустці у зв'язку з участю у виборах нової Верховної Ради, заявив, що Державне казначейство практично заблокувало рахунки Закарпатської області.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Держказначейство не проводить ніяких розрахунків, крім заробітних плат. Такі затримки по області становлять понад 150 млн грн », - написав В.Балога

За словами міністра, такі дії Держказначейства паралізували роботу галузі, куратором якої він є від Кабінету Міністрів.

У зв'язку з цим В.Балога публічно попросив прем'єра Миколу Азарова дати вказівку Держказначейству розблокувати рахунки області.

«Прошу дати доручення Держказначейству розблокувати рахунки органів місцевої влади», - зазначив В.Балога, уточнивши, що системні проблеми галузі не вирішуються роками.

*** З 6 серпня міністр надзвичайних ситуацій, лідер партії "Єдиний центр" Віктор Балога пішов у неоплачувану відпустку до кінця виборчої кампанії. Раніше В.Балога заявляв, що може звільнитися з посади міністра МНС.

Нагадаємо, 11 жовтня у Кривому Розі на нараді з представниками Дніпропетровської обласної асоціацією органів місцевого самоврядування М.Азаров заявив, що Держказначейство відновило фінансування захищених статей бюджету в соціальній сфері.

«У нас були проблеми фінансування за системою казначейства через те, що 7 жовтня Україна заплатила Росії 1 млрд дол за спожитий газ. Ми пригальмували фінансування за системою казначейства. А вчора процес відпущено», - заявив М.Азаров.

За його словами, фінансування за системою казначейства уряду доводиться коректувати також через те, що надходження до Пенсійного фонду не збігаються з виплатами пенсій. За словами М.Азарова, з держбюджету йдуть значні перерахування до Пенсійного фонду.