Податкова з початку року запобігла незаконному відшкодуванню ПДВ на 1 млрд грн

Співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року запобігли незаконному відшкодуванню податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України з посиланням на першого заступника голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача. За його словами, завдяки роботі податкової міліції у взаємодії з іншими підрозділами податкової служби до бюджету було спрямовано понад 3 млрд грн.

Крім того, А.Головач повідомив, що за 9 місяців стягнення до бюджету за кримінальними справами, порушеними за матеріалами податкової міліції, становлять 1,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, працівники головного слідчого управління податкової міліції Державної податкової служби України (ДПСУ) з початку року забезпечили відшкодування завданих державі збитків на суму 538 млн грн, що майже в півтора рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (391 млн грн).

За даними ДПС, підприємствам у січні-серпні 2012 року відшкодовано понад 31 млрд податку на додану вартість, що на 8,4%, або на 2,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.