Німецькі економісти підтвердили високі ризики рецесії для економіки Німеччини

Провідні наукові та аналітичні центри Федеративної Республіки Німеччина знизили свої прогнози зростання німецької економіки в 2013 році до не більше 1% з попередньої оцінки в 2%, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Змінено також прогнози зростання поточного року. За інформацією чотирьох провідних німецьких дослідницьких центрів, економічне зростання Німеччини в 2012 році становитиме не більше 0,8%, замість раніше прогнозованих 0,9%.

Економісти відзначають, що корекція прогнозів економічного розвитку поряд із загальним світовим спадом виразно вплине на рівень довіри бізнесу і показники інвестиційної привабливості Німеччини. Виправити ситуацію може стабілізація в євро-зоні. «Якщо ж ситуація в єврозоні не зміниться, то для німецької економіки висока ймовірність настання рецесії», - стверджують економісти і додають, що в цьому випадку безробіття в Німеччині зросте до 6,8% з нинішніх 6,2%.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки Німеччини в 2013 році відразу на 0,5% - з 1,4% до 0,9%. МВФ також знизив показники зростання економіки цієї країни в 2012 році - з 1% до 0,9%, хоча в 2010-2011 роках цей показник становив не менше 3,1%.

Довідка УНІАН. Економіка Німеччини є найбільшою економікою Європейського Союзу (розмір валового внутрішнього продукту в 2010 році склав близько 2,409 трлн євро). У 2011 році Німеччина займала четверте місце в світі за обсягом ВВП і п'яте - за паритетом купівельної спроможності. ФРН взяла на себе зобов'язання з фінансування гарантійного механізму Європейського Стабілізаційного фонду в обсязі 190 млрд євро. Штаб-квартири 37 найбільших компаній світу, за версією Fortune Global 500, знаходяться в Німеччині.