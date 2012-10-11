G20 прийме "дорожню карту" для зниження впливу рейтингових агентств на інцестрішення

Фінансова G20 на початку листопада прийме "дорожню карту" щодо зниження впливу рейтингових агентств на інвестиційні рішення, повідомив журналістам заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак за підсумками засідання Ради фінансової стабільності в Токіо, повідомляє РІА «Новини».

"Під час чергової зустрічі групи 20, яка відбудеться на початку листопада в Мехіко, приймуть "дорожню карту" щодо зменшення впливу рейтингових агентств на інвестиційні рішення", - сказав він.

До цього Рада планує провести семінар в кінці жовтня в Базелі за участю регуляторів, учасників ринку та інвесторів, на якому будуть обговорювати проблему підвищеного впливу міжнародних рейтингових агентств на ринок.

При цьому Сторчак додав, що поки реальної альтернативи рейтинговим агентствам немає, оскільки утримувати професійну службу оцінювачів дорого як для приватних, так і для державних фінансових інститутів.

Сторчак нагадав, що увага до діяльності рейтингових агентств і її регулювання зросла після кризи 2008-2009 років, коли з'ясувалося, що оцінки міжнародних рейтингових агентств були завищені, і ряд компаній з досить високими рейтингами несподівано для ринку виявилися або в складній ситуації, або на межі банкрутства.

"Спроби добитися меншого використання кредитних рейтингів в операційній діяльності інших учасників фінансових ринків поки не приносять очікуваних результатів", - зазначає заступник міністра.

Він додав, що проблема виявилася більш комплексною, складною, ніж здавалася на початку її обговорення. "З'ясувалося, що і регулятори, і учасники ринків за останні п'ятдесят років настільки звикли до того, що інвестиційні рішення приймаються на основі оцінок, які дають всесвітньо відомі рейтингові агентства, що взяти і скасувати механічне використання цих рейтингів не вдається", - сказав Сторчак, додавши, що Рада фінансової стабільності, розуміючи, що проблема все одно залишається, підкреслює, що механічно використовувати рейтинги таки можна.

"Той, хто інвестує повинен покладатися і на свою власну оцінку, на свою власну думку, розуміти ті ризики, які він приймає, вкладаючи ресурси в той чи інший фінансовий інструмент", - пояснив Сторчак.

Він нагадав, що фактично поля регулювання діяльності рейтингових агентств не існує, хоча самі по собі вони є важливими і потрібними учасниками фінансового ринку. "Процес (зменшення впливу рейтингових агентств на фінринку - ред.) був запущений, але з початку він мав своєрідний характер: йшлося про те, аби зменшити практику механічного використання рейтингів рейтингових агентств, а не заборонити", - сказав замміністра.