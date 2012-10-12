Податкова готова проводити очні ставки та допити в режимі відеоконференції

Податкова служба завершує установку обладнання в спеціальних технічних приміщеннях для роботи з аудіовізуальним матеріалом, в яких можна буде проводити очні ставки та допити в режимі відеоконференції, що є однією з вимог нового Кримінально-процесуального кодексу

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби з посиланням на начальника Головного слідчого управління ДПС України Анатолія Яковинця.

«Це дозволить слідчим не їздити в регіони, а також впізнавати осіб за фото і записами камер спостереження», - уточнила прес-служба.

Згідно з повідомленням, сьогодні в ДПС немає жодного слідчого без персонального комп'ютера, а підрозділи підключені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Податкові слідчі вже мають бланки документів нового зразка та інструкції щодо проведення слідчих дій.

Начальник Головного слідчого управління ДПСУ також запевнив, що прийняття нового КПК не призведе до посилення фіскального тиску. «Для підприємців, які належним чином виконують конституційний обов'язок зі сплати податків, взагалі нічого не зміниться», - підкреслив Яковинець.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Основними напрямами реформування кримінального судочинства, згідно з новим КПК, є створення рівних можливостей для кожної зі сторін у кримінальному процесі та реальне впровадження в кримінальне судочинство принципу змагальності, за якого результат розгляду судом конкретного випадку притягнення особи до кримінальної відповідальності буде залежати виключно від обґрунтованості позиції сторін.

Зокрема, новий КПК передбачає, що оперативно-розшукова діяльність, пов'язана з розслідуванням злочину, і слідство будуть здійснювати в рамках єдиного процесу розслідування, а усі процесуальні дії (оперативно-розшукові та слідчі дії) зможуть проводити лише після початку кримінального провадження у справі.