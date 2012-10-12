Уряд Японії погіршив оцінку економіки

Уряд Японії в щомісячному огляді стану економіки за жовтень погіршив її оцінку в порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє РІА «Новости».

У вересневій доповіді стан економіки характеризувався словами: "з'явилися тенденції до уповільнення в процесі відновлення економіки", в поточному місяці з доповіді зникло слово "відновлення", активність економічної діяльності названо "слабкою".

Вперше з травня цього року з оцінки стану економіки виключили термін "відновлення".

"Нинішній стан кон'юнктури оцінюється як критичний. Необхідно прийняти чіткі фінансові заходи. Перш за все слід відкрити сесію парламенту, прийняти закон про додаткову емісію і виконати бюджет на поточний фінансовий рік", - передала телекомпанія NHK виступ міністра з фінансової політики Сейдзі Маехари.

Стан експорту оцінюється як "ослаблений і сповільнений на тлі уповільнення темпів світової економіки як до Європи через фінансові проблеми, так і до Азії, перш за все до Китаю". Це призводить до скорочення виробництва експортно орієнтованих підприємств, йдеться у доповіді.

У прогнозі на майбутнє уряд вважає, що слабка економічна активність збережеться і найближчим часом "за рахунок уповільнення темпів світової економіки і впливу на економічні процеси погіршення відносин з КНР".