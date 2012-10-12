Податківці оштрафували торговців алкоголем і тютюном на суму 1,2 млрд грн

Податківці у січні-вересні 2012 року провели 4,8 тис. перевірок підприємців, що здійснюють діяльність на ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, під час яких виявили 6,1 тис. порушень. Порушники були оштрафовані на суму 1,2 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), майже кожна перевірка фіксує порушення законодавства.

За даними податківців, за несплату коштів у січні-вересні п.р. анульовано більш як 21,4 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі і 78 ліцензій на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Кількість анульованих ліцензій за продаж неповнолітнім алкоголю і тютюну у січні-вересні зросла більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 970 ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року надходження до місцевих бюджетів від ліцензування оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами становили 68,758 млн грн, від роздрібної торгівлі - 316,543 млн грн.

За даними ДПСУ, на 1 липня 2012 року в Україні діяло 519 ліцензій на оптову торгівлю спиртами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також 186 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном.