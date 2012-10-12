Держмитслужба ініціює перехід на стовідсоткове електронне декларування

13:37, 12 жовтня 2012
Фінанси
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Державна митна служба України ініціює внесення змін до чинного законодавства з метою переходу на стовідсоткове електронне декларування. Про це заявив голова Державної митної служби України Ігор Калетник під час зустрічі митників Євросоюзу і країн-сусідів ЄС, повідомляє прес-служба відомства.

«Важливий момент – впровадження принципу єдиного вікна. Документи повинні подаватися один раз - лише в Митницю й лише в електронному вигляді. А вже комп'ютер митниці «спілкуватиметься» з комп'ютерами міністерств і відомств, які видають дозволи й ліцензії», - цитує прес-служба голову відомства.

Як зазначив І.Калетник, головне завдання Держмитслужби – зробити роботу всіх підрозділів відомства максимально ефективною, зовні простою й швидкою. За його словами, в цьому й полягає основа реалізації концепції «Чистий бізнес – чесні податки», коли з боку бізнесу передбачається чесне декларування й перерахування всіх платежів у потрібному обсязі, а з боку митниці – довіра й стягнення платежів у рамках, передбачених законодавством.

За повідомленням прес-служби, голова відомства також звернув увагу, що Держмитслужба впроваджує спеціальну автоматизовану систему роботи своїх підрозділів, яка передбачає правильне оподаткування товарів, неможливість ввезення товарів без митного контролю, недопущення порушень у заповненні декларацій і маніпуляцій із товарними кодами, вартістю, а також виключає людський чинник. Це буде програмний продукт, що аналізує всі можливі ризики й інтегрований в інформаційний комплекс, з яким працює митник. У інспектора митниці не буде ніякої фізичної й технічної можливості втрутитися в роботу системи, сказав І.Калетник.

Як повідомляв УНІАН, із 1 червня 2012 року набув чинності новий Митний кодекс України. Парламент приймав кодекс двічі. Після голосування 3 листопада 2011 року документ було ветовано Президентом. 13 березня 2012 року Митний кодекс було прийнято парламентом із поправками. Суб'єкти підприємницької діяльності не висловлювали претензій до норм документа.

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