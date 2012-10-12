Торги на міжбанку в п'ятницю закрилися котируваннями 8,1365/8,1390 грн/дол.

У п'ятницю, 12 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1330/8,1390, на 12:00 ціни зросли до 8,1400/8,1460. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1365/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2623/27, на 12:00 ціни піднялися до 0,2626/30. На час закриття торгів ціни повернулися до вранішніх значень: 0,2613/17. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 30,9750 (-0.0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2934/36, а на 12:00 підвищилися до 1,2971/73. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5200/10,5295, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5525/10,5640. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5575/10,5650.