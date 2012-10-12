Зараз немає підстав для обов'язкового часткового продажу валюти експортерами - Тігіпко

Обов'язковий продаж до 50% експортної виручки, згідно із законопроектом про надання Національному банку України права вводити цю норму, що знаходиться на розгляді в парламенті, не завдасть шкоди бізнесу, вважає віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко.

“Такий механізм не завдасть шкоди бізнесу, якщо частина обов'язкового продажу становить не більше 50%. Але все одно це адміністративне втручання в бізнес і не ринковий механізм. Він використовується в разі виникнення серйозної проблеми. Зараз підстав для введення обов'язкового часткового продажу валюти експортерами немає”, - сказав С.Тігіпко в інтерв'ю газеті “День” (№184-185 від 12-13 жовтня 2012 року).

Крім того, він заявив, що не є прихильником постійної підтримки експортерів за рахунок здешевлення гривні.

“До кінця року курс гривні буде стабільним. А наступного року оптимальний курс, передбачений проектом бюджету, 8,2 гривні за долар - це той максимум, який НБУ може дозволити собі в 2013 році”, - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що в проекті держбюджету на 2013 рік, який відправлено уряду на доопрацювання, був використаний прогнозний курс на рівні 8,11-8,2 гривні за один долар. Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований виходячи з курсу гривні – 8 грн за 1 долар.