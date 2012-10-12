Кількість кримінальних справ проти співробітників Держподатслужби цього року зменшилася втричі - Клименко

Введення ризикоорієнтованої системи моніторингу рівня корупції в Державній податковій службі України дозволило втричі скоротити кількість кримінальних справ, порушених стосовно співробітників ДПСУ - до 132 справ з початку 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби з посиланням на голову відомства Олександра Клименка.

Згідно з повідомленням прес-служби, Управління внутрішньої безпеки ДПСУ запобігло 89 правопорушенням з боку податківців.

Відповідно до повідомлення, податкова служба має намір удосконалювати методики моніторингу корупційних ризиків і профілактики корупції. Відтепер відповідальність за проведення внутрішнього аудиту нестимуть не лише співробітники Управління внутрішньої безпеки, а й персонально керівники регіональних підрозділів ДПСУ усіх рівнів.

«Викорінювання корупції - один із стратегічних пріоритетів у розвитку служби. А, отже, цим мають опікуватися не лише спеціалізовані підрозділи у складі управління внутрішньої безпеки, а й кожний, кому не байдужа репутація податкової, її авторитет. У питанні викорінювання корупції навіть потрібно бути безжальними», - цитує прес-служба ДПСУ слова О.Клименка.

Як повідомляв УНІАН, згідно з анонімним дослідженням «Research & Branding Corp», дві третини (59%) співробітників Державної податкової служби України вважають своє відомство найменш корумпованою структурою порівняно з іншими державними органами. Близько 75% опитаних заявили, що начальство цінує їх як фахівців і ставиться з повагою, а 74,8% дуже високо оцінили ефективність роботи служби внутрішньої безпеки із запобігання корупції в податкових органах.