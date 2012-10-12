Україна за 8 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 67%

Україна за вісім місяців 2012 року скоротила імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) до 980,098 млн доларів, що на 67,2% менше обсягу закупівель за аналогічний період 2011 року, повідомив Держстат.

Як повідомляв УНІАН, поставки нафти на НПЗ країни за вісім місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 43,4% – до 3,008 млн тонн. Зокрема, поставки імпортної нафти впали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Виробництво бензину в країні в січні-серпні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39,8% – до 1,194 млн тонн, виробництво дизельного пального впало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазуту – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

У серпні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з серпнем 2011 року на 59,1% – до 308,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Основною причиною скорочення переробки на українських НПЗ стала зупинка в березні цього року Лисичанського НПЗ (входить до структури ТНК-ВР), що призвела до скорочення поставок нафти на підприємство. Наразі в Україні переробку нафтової сировини здійснюють Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта», Полтавська обл.) і Шебелинський ГПЗ.

В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.