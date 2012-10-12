Індекс за депозитами фізосіб у п'ятницю виріс і за гривневими, і за доларовими вкладами

У п'ятницю, 12 жовтня, ставки за депозитами фізичних осіб, за валютними і гривневими, зросли за всіма видами строковості.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Ставки за депозитами у національній валюті на термін: три місяці збільшилися на 0,18% - до 18,06%; шість місяців - на 0,08%, до 18,97%, дев'ять місяців - на 0,07%, до 18 , 61%, 12 місяців - на 0,06%, до 19,35%.

Ставки за валютними депозитами також збільшилися. Зокрема, за вкладами у доларах США ставки змінилися у межах 0,11% -0,32% і становлять: на термін три місяці - 5,67%, шість місяців - 6,87%, дев'ять місяців - 7,54%, дванадцять місяців - 8,18%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року став розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входить 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.